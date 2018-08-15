Житель Тюмени осужден за хищение 98 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам колонии 37-летнего местного жителя, который заключал договоры займа с высокими процентами с физическими лицами и похищал полученные деньги.

В 2010 году Роман Полковников, работник экономической безопасности Сбербанка, практиковался в совершении сделок на фондовом рынке, используя деньги, занятые у знакомых. В результате мужчина потерял крупные денежные суммы и должен был как-то рассчитаться с заемщиками. В 2012 году он уволился из банка.

Вскоре у Полковникова возник умысел на хищение. Он предлагал своим знакомым заключать с ним как с физическим лицом договоры займа с выплатой высокой процентной ставки — от 3 до 10% ежемесячно. Сначала он исправно выплачивал проценты, и некоторые стали увеличивать передаваемые ему суммы и даже рекомендовать его знакомым. Обратно своих денег они так и не получили.

В числе пострадавших была сотрудница Сбербанка Лариса Кукулеско, которая там же оформила кредит на 2,6 млн рублей, отдав злоумышленнику 1,6 млн рублей. Он обещал вернуть ей сумму займа в течение одного года, производить платежи по кредитному договору и выплатить вознаграждение за пользование деньгами. В результате он выплатил женщине в качестве процентов всего 60 тыс. рублей.

Тюменка обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. О случившемся она рассказала СМИ. Прокуратура Тюменской области провела публикации, в итоге в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело. Впоследствии дела были возбуждены и по заявлениям других пострадавших. По делу были признаны потерпевшими 15 жителей Тюменской области. С 2012-го по 2016 год им был причинен ущерб в общей сумме более 98 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в сентябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск, а в апреле 2017 года задержан. Суд признал Романа Полковникова виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного, крупного и особо крупного размера) и назначил ему четыре года колонии общего режима.

Также суд удовлетворил девять заявленных исков и взыскал в пользу потерпевших более 64 млн рублей, в том числе 1,6 млн рублей в пользу Ларисы Кукулеско.