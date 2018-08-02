Мужчину, скрывавшегося от наказания за убийство и покушение в Тюмени, задержали спустя 15 лет

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре обвинение в совершении тяжких преступлений предъявлено 58-летнему мужчине, который был в федеральном розыске около пятнадцати лет.

Конфликт с применением оружия в Тюмени произошел в августе 2002 года у дома №11 на улице Шишкова. В ходе перепалки вооружившийся пистолетом мужчина несколько раз выстрелил в двух знакомых ему мужчин и скрылся. Один из потерпевших скончался в больнице, второму удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, в начале расследования личность преступника удалось установить, но он скрылся из Тюменской области, и его объявили в федеральный розыск. В течение пятнадцати лет мужчина скрывался от органов следствия в Курганской области. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, по решению суда он заключен под стражу.