Мужчину, скрывавшегося от наказания за убийство и покушение в Тюмени, задержали спустя 15 лет

В областном центре обвинение в совершении тяжких преступлений предъявлено 58-летнему мужчине, который был в федеральном розыске около пятнадцати лет.
Конфликт с применением оружия в Тюмени произошел в августе 2002 года у дома №11 на улице Шишкова. В ходе перепалки вооружившийся пистолетом мужчина несколько раз выстрелил в двух знакомых ему мужчин и скрылся. Один из потерпевших скончался в больнице, второму удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Как сообщает СУ СК по Тюменской области, в начале расследования личность преступника удалось установить, но он скрылся из Тюменской области, и его объявили в федеральный розыск. В течение пятнадцати лет мужчина скрывался от органов следствия в Курганской области. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, по решению суда он заключен под стражу.
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