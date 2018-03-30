В Тобольске будут судить мужчину, угрожавшего полиции ножом и вилкой

15:00 30 марта 2018
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В Тобольске уголовное может ждать молодого человека, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. Полиция прибыла в квартиру, хозяин которой безуспешно пытался выселить арендаторов — нескольких молодых людей, который в этот момент были в состоянии алкогольного опьянения. 

По версии правоохранителей, в ответ на требования сотрудника патрульно-постовой службы покинуть квартиру один из мужчин вышел на лестничную клетку с ножом и начал угрожать полицейскому расправой. В ответ он выбил нож из руки молодого человека, но тот сходил в квартиру за вилкой и продолжил угрожать применением силы. Тогда полицейский использовал наручники.

Дело рассмотрит Тобольский городской суд.

Теги: нож , полиция , суд
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