Тюменка ранила ножом родственницу, с которой не хотела делить жилье

За умышленное причинение вреда здоровью задержана жительница деревни Зырянка Тюменского района. Женщина нанесла ножевое ранение родственнице мужа, с корой у нее возникли разногласия.

В тот день со знакомой, которой ее муж приходился племянником, она распивала спиртное. Гостья заявила, что хотела бы неопределенное время пожить в доме у супругов, потому что у нее нет собственного жилья. Хозяйке дома это идея не понравилось, завязался конфликт. Она попыталась выгнать родственницу, но из этого ничего не вышло. Тогда женщина ударила тетку мужа ножом в руку.

Нападавшая была доставлена в полицию для разбирательства, в отношении нее было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тюменский".