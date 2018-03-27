Российский Красный Крест проводит сбор средств для жителей Кемерово

В связи с трагедией, произошедшей 25 марта в Кемерово в ТРК "Зимняя вишня", Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей пострадавших:

Банковские реквизиты для перечисления средств:

Кемеровское региональное отделение

общероссийской общественной организации

"Российский Красный Крест"

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Перечислить средства можно и на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе "ПОМОЧЬ" / "помочь пострадавшим при пожаре". Дополнительная информация - по телефону: (3842) 75-04-76.

27 марта в Кемеровской области в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшим жизни 64 человек проходит трехдневный траур. Сегодня состоится всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ, сообщает РИА Новости.