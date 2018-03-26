В Тюменской области поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей

Оперативное совещание в связи с трагедией в Кемерово провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По последним данным, в результате пожара в торговом центре, который произошел 25 марта, погибли более 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС.

Владимир Якушев от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: "Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

По итогам совещания губернатор дал ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового скопления.

"Главному управлению МЧС по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой провести контрольные мероприятия по соблюдению в торговых и торгово-развлекательных центрах региона обязательных требований безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Главному управлению строительства Тюменской области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей в период проведения публичных мероприятий", — цитируют в пресс-службе губернатора.