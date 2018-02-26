Тюменца, причастного к двадцати эпизодам мошенничества, задержали в Уфе

Осенью прошлого года в один из отделов полиции Тюмени поступали сообщения от обманутых горожан. Люди сдавали частному лицу на реализацию колеса от своих автомобилей, но вырученных денег не получали — продавец переставал выходить на связь. Никаких договоров с ним они не заключали, он давал им лишь расписку о получении имущества.

По горячим следам задержать мошенника не удалось, однако полиция выяснила, что он покинул пределы Тюменской области, и продолжила поиски за пределами региона. Накануне 44-летнего тюменца задержали в Уфе.

Сейчас мужчина подозревается в 20 преступных эпизодах. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. На него заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".