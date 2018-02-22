Директора тюменской строительной фирмы обвиняют в мошенничестве и невыплате зарплат

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Стройреконструкция". Как установило следствие, он почти полгода не платил зарплату сотрудникам и обманным путем похитил деньги у своего заместителя.

С августа по декабрь 2015 года руководитель организации не платил зарплату девяти сотрудникам. Общий долг составил более 3 млн рублей. В этом же году мужчина похитил и растратил 80 тысяч рублей, принадлежавших заместителю директора общества, под видом заключения договора займа от имени ООО "Стройреконструкция", сообщает СК по Тюменской области.

Вскоре дело рассмотрит суд.