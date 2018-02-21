У тюменского дачника украли 25 виниловых пластинок The Beatles

В Тюмени за серию краж в садоводческих и дачных товариществах перед судом предстанет 34-летний мужчина. Как правило, его добычей становились инструменты, которые он продавал на рынке или сдавал в комиссионный магазин. У одного из дачников злоумышленник похитил 25 виниловых пластинок The Beatles, которые достались владельцу по наследству.

Всего в мае–июне прошлого года мужчина совершил 11 краж и 8 покушений на кражи. Часть похищенного нашли и вернули хозяевам. Виниловые пластинки разыскать не удалось. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что ранее мужчина неоднократно был судим за кражи.