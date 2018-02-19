В Тюмени автобус №39 столкнулся с легковушкой

ДТП с общественным транспортом произошло 17 февраля на Московском тракте. В районе дома №143 столкнулись автомобиль "Тойота" и автобус "МАЗ" 39-го маршрута.
По предварительным данным, водитель "Тойоты" превысил безопасную скорость движения. Как сообщили в областной автоинспекции, в ДТП 28-летний водитель легковушки получил травму головы и рану затылка.
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