В Тюмени задержали мужчину с наркотиками, примотанными к арбалетной стреле

17:30 15 февраля 2018
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В областном центре сотрудники уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации задержали мужчину, у которого обнаружили наркотическое вещество. При личном досмотре полицейские изъяли у него сверток, который скотчем был прикреплен к стреле арбалета. При мужчине был и сам арбалет.

Как показала экспертиза, в изъятом пакетике было наркотическое вещество "соль" общей массой около 0,5 граммов.

"Злоумышленник намеревался выстрелом из арбалета перекинуть запрещенное вещество через забор, однако совершить задуманное ему не удалось", — сообщается на сайте УМВД России по Тюменской области.

В отношении ранее судимого 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Теги: наркотики , уголовное дело
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