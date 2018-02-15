В Тюмени задержали мужчину с наркотиками, примотанными к арбалетной стреле

В областном центре сотрудники уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации задержали мужчину, у которого обнаружили наркотическое вещество. При личном досмотре полицейские изъяли у него сверток, который скотчем был прикреплен к стреле арбалета. При мужчине был и сам арбалет.
Как показала экспертиза, в изъятом пакетике было наркотическое вещество "соль" общей массой около 0,5 граммов.
"Злоумышленник намеревался выстрелом из арбалета перекинуть запрещенное вещество через забор, однако совершить задуманное ему не удалось", — сообщается на сайте УМВД России по Тюменской области.
В отношении ранее судимого 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
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