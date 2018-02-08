В Тюмени мужчина заманил нового знакомого на квартиру бывшей жены и обокрал его

На днях в областном центре задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящей техники. Около двух недель назад в полицию обратился житель Тюмени, который сообщил, что у него похитили iPhone, плазменный телевизор и игровую приставку.

На одном из сайтов тюменец познакомился с мужчиной и договорился с ним о встрече. Он взял с собой электронику и приехал в гости к новому знакомому, чтобы поиграть в приставку.

Мужчина встретил его со спиртными напитками, когда гость уснул, он забрал ценное имущество и сбыл в его комиссионном магазине, как установили позже следователи.

Как стало известно, встречу подозреваемый назначил в квартире своей бывшей супруги, которая и обнаружила незнакомого спящего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, украденную электронику удалось вернуть владельцу. На задержанного мужчину заведено уголовное дело.