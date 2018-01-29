В Тюмени горела СТО

В областном центре в 8:40 поступило сообщение о пожаре в СТО на улице 50 лет ВЛКСМ. Первые подразделения пожарных прибыли на место через 9 минут. Огнем оказался поврежден второй этаж по всей площади.

Как сообщает 32-й ОФПС по Тюменской области, погибших и пострадавших нет. Сейчас ведется проливка места пожара.

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com