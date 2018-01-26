В Тюмени сотрудница банка похитила деньги клиентов

В областном центре местную жительницу, работавшую в одном из банков, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2015–2016 годах она похитила со счетов двух клиентов порядка 325 тысяч рублей. Впоследствии она сама возместила ущерб одному из потерпевших, другому похищенную сумму компенсировал банк.

Женщина признала свою вину. Вскоре уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.