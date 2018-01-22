В Тобольске мужчина украл вещи из раздевалки при купели

14:30 22 января 2018
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В Тобольске задержали мужчину, похитившего вещи из мужской раздевалки возле купели на Иртыше.

Поздно ночью молодой человек вынес оттуда куртку с деньгами и два сотовых телефона. Вернувшиеся с купания хозяева обнаружили пропажу и сразу сообщили полицейским, дежурившим в этот день возле купели. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Задержанный ранее не судимый и работающий мужчина 1983 года рождения признал вину, часть похищенного была изъята. На него заведено уголовное дело за кражу, сообщает тобольская полиция.

Теги: кража , Крещение
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