В Тобольске мужчина украл вещи из раздевалки при купели

В Тобольске задержали мужчину, похитившего вещи из мужской раздевалки возле купели на Иртыше.

Поздно ночью молодой человек вынес оттуда куртку с деньгами и два сотовых телефона. Вернувшиеся с купания хозяева обнаружили пропажу и сразу сообщили полицейским, дежурившим в этот день возле купели. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Задержанный ранее не судимый и работающий мужчина 1983 года рождения признал вину, часть похищенного была изъята. На него заведено уголовное дело за кражу, сообщает тобольская полиция.