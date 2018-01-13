Жителя Тюменской области будут судить за кражу труб у "Транснефть-Сибирь"

В Увате перед судом предстанет мужчина, похитивший металлические трубы стоимостью более миллиона рублей.

В сентябре прошлого года 27-летний житель села Демьянское нанял автокран и грузовик и в ночь похитил две трубы диаметром 1,2 метра и длиной почти 12 метров, лежавшие на берегу Иртыша. Конструкции принадлежали Тобольскому УМН филиала ООО "Транснефть-Сибирь". Трубы были доставлены и сданы в пункт приема металла в селе Каскара Тюменского района.

Ущерб от кражи оценили в 1,3 млн рублей. Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. На него заведено уголовное дело, он обвиняется в краже в особо крупном размере, сообщили в областной прокуратуре.