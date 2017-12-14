У пенсионерки украли кошелек прямо из-под рук

17:15 14 декабря 2017
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i.huffpost.com
| Фото: i.huffpost.com

Жалоба на пропажу кошелька с деньгами  от пенсионерки поступила в дежурную часть тобольской полиции накануне.

Прибывшей на место следственно-оперативной группе женщина рассказала, что кошелек исчез после похода в магазин за продуктами. Полицейские просомтрели записи с камер видеонаблюдения торгового зала и выяснили, что заявительница положила кошелек на прилавок, откуда его похитила стоявшая в очереди за ней женщина. Жадную до чужих денег 38-летную даму задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Свою вину она полностью признала и пояснила, что забрала деньги, а кошелек выкинула. К счастью,   документы быстро нашлись: один из горожан нашел их и передал в центр социального обслуживания населения, а они - сотрудникам полиции.  

Что касается подозреваемой, то в отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде.

Теги: кража , Тобольск
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