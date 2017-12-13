На Червишевском тракте поймали копавшегося в снеге закладчика

На днях в Тюмени находившиеся на патрулировании росгвардейцы приметили подозрительного мужчину возле дома на улице Червишевский тракт. Молодой человек в поздний час что-то искал в снегу, подсвечивая себе телефоном. При виде стражей правопорядка мужчина начал нервничать и не смог внятно объяснить, что ищет в снегу.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека из кармана куртки изъяли три свертка, в которых находился мефедрон общей массой 1,65 грамма. Он пояснил, что приготовил наркотики для сбыта, а возле дома в снегу делал закладки.

"По данному факту в отношении задержанного, ранее судимого и не работающего местного жителя, возбуждено уголовное дело", — сообщают в пресс-службе регионального управления Росгвардии.