СК начал проверку из-за случая с ребенком, получившим ожог на месте прорыва сетей

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту получения травмы мальчиком в результате прорыва теплосетей.
Инцидент произошел в субботу, 25 ноября, на Широтной у дома 146/1. Там шедший по улице девятилетний мальчик наступил ногой в скопление горячей воды — она натекла из-за прорыва тепловых сетей на территории, прилегающей к дому.
Как сообщили в СК по Тюменской области, ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего будет дана оценка действиям должностных лиц.
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