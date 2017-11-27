СК начал проверку из-за случая с ребенком, получившим ожог на месте прорыва сетей

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту получения травмы мальчиком в результате прорыва теплосетей.

Инцидент произошел в субботу, 25 ноября, на Широтной у дома 146/1. Там шедший по улице девятилетний мальчик наступил ногой в скопление горячей воды — она натекла из-за прорыва тепловых сетей на территории, прилегающей к дому.

Как сообщили в СК по Тюменской области, ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего будет дана оценка действиям должностных лиц.