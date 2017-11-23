В Тюменской области мужчина обкрадывал людей, показывая приемы борьбы

Накануне в Тюменской области по подозрению в совершении краж полицией был задержан 31-летний житель Новосибирска.

В июне 2017 года мужчина знакомился с людьми возле тюменских ночных клубов и предлагал показать свои приемы борьбы. Демонстрируя их, он попутно снимал с новых знакомых золотые изделия. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, таким способом он обкрадывал людей в Омске и Барнауле, похищенное же сбывал у себя в Новосибирске.

На мужчину заведено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска не исключают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории региона. Пострадавших от его действий просят сообщить в полицию по телефонам: (3452) 291832, 291831.