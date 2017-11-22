Директор тюменской УК предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей

В Тюмени уголовная ответственность за мошенничество грозит бывшему директору ООО "Управляющая компания "Агат". По версии следствия, он самовольно увеличил себе зарплату и регулярно выписывал премии. С 2013-го по 2016 год директор похитил более 2,5 млн рублей.

У управляющей компании скопились долги перед ресурсоснабжающими организациями. Учредитель инициировал аудиторскую проверку, которая и вскрыла нарушения. По заявлению учредителя было возбуждено уголовное дело. В феврале 2017 года УК "Агат" была признана банкротом.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия был заявлен иск о взыскании с экс-директора похищенной суммы. Для него избрали меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей.