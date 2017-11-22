Директор тюменской УК предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей

16:20 22 ноября 2017
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В Тюмени уголовная ответственность за мошенничество грозит бывшему директору ООО "Управляющая компания "Агат". По версии следствия, он самовольно увеличил себе зарплату и регулярно выписывал премии. С 2013-го по 2016 год директор похитил более 2,5 млн рублей.

У управляющей компании скопились долги перед ресурсоснабжающими организациями. Учредитель инициировал аудиторскую проверку, которая и вскрыла нарушения. По заявлению учредителя было возбуждено уголовное дело. В феврале 2017 года  УК "Агат" была признана  банкротом.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия был заявлен иск о взыскании с экс-директора похищенной суммы. Для него избрали меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей.

Теги: управляющие компании , мошенничество
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