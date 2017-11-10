В Тюмени рассмотрели дело о краже 44 тонн топлива

Тюменец на два года отправится в колонию за мошенничество с использованием подставной фирмы.

В мае 2015 года он обманул знакомого директора компании, похитив у него более 44 тонн судового топлива. Он предложил бизнесмену заключить договор поставки топлива с отсрочкой платежа с одной из фирм, скрыв, что она фиктивная. Не подозревая обмана, директор подписал договор. Сумма причиненного бизнесмену ущерба составила свыше 1,1 млн рублей.

По сообщению областной прокуратуры, мошенник частично погасил ущерб, суд взыскал с него оставшиеся 890 тысяч рублей.