В Тюмени вынесли приговор по делу о хищении свыше 80 миллионов

В областном центре вынесен приговор Ольге Коревицкой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина похитила у клиентов и знакомых около 85 миллионов рублей.

Коревицкая работала в ООО "Унисон Капитал", которое занималось финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. В ее окружении были состоятельные люди. По версии следствия, она предлагала им заключать с ней как с физическим лицом договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Сначала она вовремя выплачивала проценты, и некоторые стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег они так и не получили.

По сообщению областной прокуратуры, по делу признаны потерпевшими 22 человека. Большинство из них жители Тюмени, но есть пострадавшие из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Томской области и Югры. Сумма похищенных средств превысила 49 миллионов рублей.

От действий Коревицкой пострадала и финансовая компания, в которой она работала. Один из клиентов фирмы передал Коревицкой 10,7 миллионов рублей для внесения в кассу фирмы, однако она этого не сделала и распорядилась деньгами по своему усмотрению. У других клиентов, семейной пары, аферистка продала акции нефтяной компании, а вырученные за них более 24,8 миллионов рублей похитила. Первому клиенту финансовая компания вернула деньги, а семейной паре за счет своих средств купила акции нефтяной компаний.

Таким образом с 2010 по 2014 год Коревицкая похитила 85 миллионов рублей. В январе 2015 года женщина была уволена с работы, а в августе 2016 года по решению суда заключена под стражу.

Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших более 49 миллионов.