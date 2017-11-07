Телефонные мошенники украли у тюменской пенсионерки почти полмиллиона рублей

В отдел полиции №5 УМВД России по Тюмени 4 ноября обратились две пенсионерки: у одной мошенники списали с банковской карты 450 тысяч рублей, у другой - 50 тысяч.

В первом случае неизвестный позвонил с мобильного телефона по объявлению о сдаче в аренду квартиры, которое потерпевшая разместила на одном из сайтов. Под предлогом перевода денежных средств злоумышленник завладел конфиденциальной информацией по банковской карте и списал с нее все деньги. Вторая пожилая дама обворована по аналогичной схеме. Здесь предметом сделки была покупка гаража.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере и о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Полицейские напоминают: если вы стали жертвой мошенников незамедлительно обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02, в круглосуточном режиме работает телефон доверия 291-432. Подробнее о мошенничествах с использованием банковских карт можно узнать на сайте УМВД России по Тюменской области.