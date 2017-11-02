В СНТ "Медик" при поджоге выгорел участок

Вчера, 1 ноября, в 23:18 поступило сообщение о пожаре на улице Сосновой в СНТ "Медик" в Тюмени.

Первые подразделения пожарных прибыли на место через десять минут, к этому времени частный дом размерами 9 × 8,5 метров и гараж, в котором стоял автомобиль, были полностью охвачены огнем. По сообщению 32-го отряда ФПС по Тюменской области, огонь перебрасывался на соседний дом и баню, но благодаря слаженной работе пожарных удалось защитить соседние строения, им был причинен минимальный ущерб.

В тушении пожара участвовало 7 единиц техники и 20 человек личного состава.

По словам специалистов, причиной пожара стал поджог. Погибших и пострадавших нет, ущерб устанавливается.