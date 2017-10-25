На тюменских трассах автомобилистов пришлось вызволять из снежного плена

За прошедшие сутки в Тюменской области автоинспекторы более 30 раз оказывали помощь водителям, попавшим в сложные ситуации на федеральных и областных трассах.
Большинство случаев с участием легковых автомобилей связаны со съездами с дороги. Выбраться из сугроба во время метели своими силами автомобилистам почти невозможно. Аналогично и с грузовиками — после остановки на трассе заметенная фура не может сдвинуться с места.
Для вызволения автомобилей из снежного плена сотрудники ГИБДД привлекают полноприводную грузовую технику и тракторы. Госавтоинспекция выражает благодарность водителям и должностным лицам предприятий и организаций, оказывающим содействие, а также автолюбителям, не оставшимся равнодушными и пришедшим на помощь.
По сведениям ГИБДД, за минувшие сутки в регионе произошло 11 ДТП, в них пострадали 11 человек. 5 ДТП, произошедших на загородных дорогах, были связаны с превышением водителями безопасной скорости движения и потерей управления.
ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно начинающим, воздержаться от поездок без необходимости в ближайшее время. Наряды ДПС продолжают усиленное патрулирование федеральных трасс.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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