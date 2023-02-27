Автомобилистам Тюменской области рекомендовали воздержаться от поездок

18:57 27 февраля 2023
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ГИБДД в Тюменской области усилила надзор за движением на федеральных и региональных автодорогах в связи со сложными погодными условиями: на трассах сильный ветер, снегопад, плохая видимость, поземка, переметы, автомобилистам рекомендовано ограничить поездки по федеральным автодорогам до окончания снегопада и улучшения видимости.

Дополнительные наряды ДПС вышли на службу на федеральных автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Курган-Тюмень, Екатеринбург-Тюмень.

В границах Тюменского и Нижнетавдинского районов дополнительные наряды спецвзвода полка ДПС ГИБДД несут службу на региональных автодорогах Тюмень-Нижняя Тавда, Тюмень-Криводанова, Тюмень-Каменка, Тюмень-Салаирка.

Особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск в границах Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа, там на трассе работают 6 нарядов ДПС.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , метель , ограничение движения
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