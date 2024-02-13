На тюменских трассах метель, автоинспекторы советуют отказаться от поездок

Госавтоинспекция Тюменской области обратилась к водителям с призывом ограничить поездки по федеральным и региональным дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий.

"Снегопад "дошел" до федеральной автодороги '"Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к Ишиму. На трассе метель, идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях", - отмечается в обращении.

Ранее сообщалось, что на региональной автодороге Шадринск-Ялуторовск в Ялуторовском районе выставлен дополнительный наряд ДПС, так как в идимость на трассе - менее 100 метров, идёт снег и дует боковой ветер.

Сложной днем была обстанорвка и на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, виной тому тоже снегопад, сильный боковой ветер и плохая видимость. Наряды ДПС несут службу на 129-м километре трассы в Ярковском районе и 189-м километре в Тобольском районе.