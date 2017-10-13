В Сургуте несколько человек погибло при пожаре в жилом доме

В Сургуте пожар произошел сегодня около двух часов ночи в жилом доме на проспекте Мира.

Когда он был потушен, в одной из квартир были найдены труп женщины 1942 года рождения и ее дочери 1973 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

"При тушении из горящей квартиры удалось спасти мужчину 1938 года рождения, который, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в одной из больниц города", — сообщает пресс-служба СК по ХМАО — Югре.

По факту гибели людей проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.