В Сургуте несколько человек погибло при пожаре в жилом доме

14:00 13 октября 2017
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В Сургуте пожар произошел сегодня около двух часов ночи в жилом доме на проспекте Мира. 

Когда он был потушен, в одной из квартир были найдены труп женщины 1942 года рождения и ее дочери 1973 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

"При тушении из горящей квартиры удалось спасти мужчину 1938 года рождения, который, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в одной из больниц города", — сообщает пресс-служба СК по ХМАО — Югре.

По факту гибели людей проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги: гибель , пожар , Сургут
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