В Тюмени нашли водителя Audi, сбившего пешехода на Пермякова

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени, похоже, разобрались с инцидентом, который произошел вчера утром на пешеходном переходе возле дома № 74 на улице Пермякова.

В социальных сетях тюменка разместила информацию, что видела, как на этом месте автомобиль Audi сбил ребенка, которого затем неизвестные люди усадили в машину и увезли. Об этом же женщина сообщила в полицию.

Сотрудники ГИБДД провели комплекс розыскных мероприятий: пытались уточнить данные о ребенке через образовательные организации и медучреждения.

"Розыск осложнялся тем, что не было известно никаких конкретных данных: о номерных знаках автомобиля, пострадавшем", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

С помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД сотрудники ГИБДД установили несколько подходящих по описанию автомобилей Audi, один из которых дважды проехал в указанном районе.

28-летний водитель иномарки признался полицейским, что, сбив пешехода, испугался последствий, поэтому отвез пострадавшего в больницу и за денежное вознаграждение уговорил его сказать врачам, что травму он получил, упав с лестницы.

"Проверяя информацию о поступивших в больницы пострадавших, работники здравоохранения и автоинспекторы искали ребенка школьного возраста, поэтому 18-летний молодой человек, получивший перелом локтя в результате "бытовой травмы" в поле зрения не попал", — уточнили в ГИБДД.

В отношении водителя иномарки составлен административный материал за оставление места происшествия, по факту ДТП проводится проверка.