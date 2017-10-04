Ни одного трезвого: в Тобольске вынесли приговор по делу о смертельном ДТП на трассе

Несколько лет в колонии проведет виновник аварии в Тобольском районе, унесшей жизни трех человек.

Напомним, ДТП произошло рано утром 9 июня на 177-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Ssang Yong Actyon и Kia Rio. Водитель и пассажир последнего погибли на месте, еще один пассажир этого автомобиля умер в больнице. Как оказалось, среди находившихся в Ssang Yong Actyon пятерых человек на момент аварии были пьяны все, включая водителя.

Уже выпившая до этого компания из Тобольского района отправилась на Ssang Yong Actyon в кафе, расположенное на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. За рулем был приехавший из Московской области хозяин машины. После кафе они решили поехать в другое развлекательное заведение, но от спиртного москвич уже не стоял на ногах и дал сесть за руль другому мужчине, который вообще был лишен прав за пьяную езду.

В пути он пошел на обгон, увидел, что встречный Kia уже очень близко и попытался вернуться на свою полосу. Он резко вывернул руль вправо, и машина оказалась на обочине, а затем ее занесло и опять выкинуло на встречную, где и произошло столкновение.

В автомобиле Ssang Yong серьезно пострадал москвич. При освидетельствовании находившегося за рулем тоболяка алкотестер показал 0,58 мг/л.

"Такси Кia управлял житель Сургута, он вез оттуда до Тюмени двух вахтовиков из Башкортостана", — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил водителю 4 года 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении. В пользу вдов погибших водителя такси и одного из вахтовиков было взыскано по 1,5 миллиона рублей каждой.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области