"Молоко" из Нижней Тавды оштрафовали за "молочное" болото

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО "ПК "Молоко"" в Нижнетавдинском районе.

Предприятие сбрасывало отходы молочного производства из выгребных ям в накопители общей площадью более 0,48 га, незаконно расположенные в лесу. Один из них был поврежден, из-за чего отходы вытекали в лес, а оттуда в болото.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, взятые пробы показали загрязнение лесного участка: азот аммонийный был превышен до 23 раз, хлорид-ион — до 2,9 раз.

В отношении "ПК "Молоко"" возбудили несколько административных дел — за самовольное использование леса, его загрязнение и несоблюдение экологических требований при размещении отходов производства. В итоге предприятие было оштрафовано надзорными ведомствами на 400 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.