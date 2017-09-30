"Молоко" из Нижней Тавды оштрафовали за "молочное" болото

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО "ПК "Молоко"" в Нижнетавдинском районе.
Предприятие сбрасывало отходы молочного производства из выгребных ям в накопители общей площадью более 0,48 га, незаконно расположенные в лесу. Один из них был поврежден, из-за чего отходы вытекали в лес, а оттуда в болото.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, взятые пробы показали загрязнение лесного участка: азот аммонийный был превышен до 23 раз, хлорид-ион — до 2,9 раз.
В отношении "ПК "Молоко"" возбудили несколько административных дел — за самовольное использование леса, его загрязнение и несоблюдение экологических требований при размещении отходов производства. В итоге предприятие было оштрафовано надзорными ведомствами на 400 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru