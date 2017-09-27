Тюменская предпринимательница похитила деньги под видом трудоустройства инвалидов

В Тюмени за мошенничество в крупном размере будут судить местную предпринимательницу. Как установило следствие, в 2013 году директор ООО "Дара" обратилась в центр занятости за субсидиями, которые должны были пойти на возмещение затрат по трудоустройству в фирму инвалидов. По подложным документам о выполнении заявленных обязательств она получила из бюджета порядка 400 тысяч рублей, которые на деле растратила.

Директор ООО "Дара" обвиняется и в еще одном преступлении — почти год она не платила зарплату 23 своим работникам. Общая сумма долга по зарплате составила более 920 тысяч рублей, сообщает региональный СК.