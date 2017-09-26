В Ишиме завели уголовное дело на директора завода по утилизации трупов животных

Уголовная ответственность грозит директору Ишимского ветеринарно-санитарного утилизационного завода за неисполнение судебного решения.

Долгое время местные жители жаловались на смрад, идущий от утильзавода.

"Особенно остро проблема стоит летом, когда стоит жаркая и душная погода. Горожане гуляют по городу, окна почти всегда открыты и тут без каких либо предупреждений всю округу окутывает трупный смрад. Приходится бежать домой и задраивать все окна/двери, запах просто невыносимый", — сообщалось в созданной пару месяцев назад петиции к губернатору области.

Ишимцы потребовали приостановить работу предприятия и модернизировать его в соответствии с санитарными нормами или же перенести его подальше от населенных пунктов.

Еще в январе 2014-го Ишимский районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора и обязал ветсанутильзавод в течение года после вступления в силу судебного решения установить очистные сооружения на систему канализации, через которую происходит сброс веществ и микроорганизмов в болото Торфяное, а также организовать мероприятия по установлению нормативов допустимых сбросов.

"Решение вступило в законную силу в марте того же года. Завод обратился в суд с заявлением об отсрочке, ее предоставили до 1 января 2017 года. Судебное решение так и не исполнено", — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На днях после прокурорской проверки в отношении директора возбудили уголовное дело по статье 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда), ведется расследование.