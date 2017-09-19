Тюменку, расправившуюся с соседскими кошками, приговорили к 5 месяцам ограничения свободы

В мировом суде Тюмени вынесли приговор по уголовному уделу в отношении 56-летней горожанки. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, женщину на пять месяцев ограничили в свободе, сообщает областная прокуратура.
Напомним, в мае пьяная тюменка, поссорившись со соседкой по общежитию, выловила в коридоре ее кошку с котенком и выбросила с балкона седьмого этажа. Животные разбились на смерть на глазах малолетних детей, которые в это время гуляли во дворе дома.
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