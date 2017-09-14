В Тюменской области перепроверят школы и детсады

В Тюменской области дополнительно обследуют все школы и детские сады.
Такое поручение областному департаменту образования и науки дал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на оперативном совещании, в центре внимания участников которого встала трагическая гибель ученика викуловской школы №2 в результате провала грунта на территории образовательного учреждения, сообщает пресс-служба главы региона.
Отметим, ежегодно перед Днем знаний во всей образовательных учреждениях региона проходит проверка готовности к новому учебному году. В составе комиссий работают представители местной власти, МЧС, Роспотребнадзора и так далее.
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