В Тюменской области перепроверят школы и детсады

09:15 14 сентября 2017
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В Тюменской области дополнительно обследуют все школы и детские сады.

Такое поручение областному департаменту образования и науки дал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на оперативном совещании, в центре внимания участников которого встала трагическая гибель ученика викуловской школы №2 в результате провала грунта на территории образовательного учреждения, сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, ежегодно перед Днем знаний во всей образовательных учреждениях региона проходит проверка готовности к новому учебному году. В составе комиссий работают представители местной власти, МЧС, Роспотребнадзора и так далее.

Теги: Викуловский район , Владимир Якушев , детсады , ЧП , гибель детей , образование , школа
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