Курганского насильника ищут в Тюмени

Курганские следователи обратились к жителям Тюменской области с просьбой помочь в розыске мужчины, который подозревается в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Преступление совершено в Кургане в апреле 2017 года.

Со слов потерпевших составлен рисованный портрет преступника. Приметы разыскиваемого: на вид около 30 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, нос широкий, губы узкие.

В момент преступления был одет в куртку темного цвета, рубашку с коротким рукавом серого цвета, джинсы голубого цвета, кроссовки черного цвета.

Информацию о разыскиваемом ждут по телефонам 8 (3522) 43-59-59, 43-59-99 или 02, либо по адресу: 625000, Тюмень, улица Шиллера, 44, сообщают в тюменском СКР.