В Тюмени рассмотрели дело о хищении денег на снос уже снесенного дома

В Тюменской области суд вынес приговор бывшему главе поселка Богандинского Геннадию Бекину и бывшему директору ООО "ТураСтрой" Геннадию Токареву, которые похитили бюджетные деньги.

В 2013 году по указанию Бекина на официальном сайте закупок от имени администрации разместили извещение об открытом аукционе на выполнение работ по сносу непригодного для проживания деревянного дома на улице Школьной. Дом сгорел за пару лет до этого, остатки снес застройщик в 2010 году. Более того, на этом месте уже стоял новый пятиэтажный дом.

Начальная цена контракта составила 270 тысяч рублей. Единственным участником аукциона стало ООО "ТураСтрой". Фирма предложила цену в 230 тысяч рублей — ее признали победителем и заключили с ней муниципальный контракт. Токарев подготовил липовые документы о выполнении работ, а Бекин их подписал. В декабре обговоренная сумма поступила на счет администрации Богандинского из районных средств, после чего была перечислена подрядчику. Мошенничество раскрыли сотрудники регионального УЭБ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Не дожидаясь приговора суда, Токарев и Бекин возместили причиненный ущерб в полном объеме. Суд приговорил их к двум годам условно.