В окрестностях Тюмени нашли человеческие останки

В Тюмени полиция пытается установить личность человека, чьи скелетированные останки обнаружили в воскресенье на 15-м километре Ирбитского тракта в районе Силкиного лога.

Давность смерти человека — не менее одного года. Из одежды найдены рубаха светлого цвета с коротким рукавом Nuovo Basic с двумя нагрудными карманами, фрагменты джинс с вшивным ярлыком "Vinwees", ремень поясной темно-коричневого цвета с рисунком в виде плетения, трико спортивное темно-синего цвета фирмы Adidas, по бокам три полоски белого цвета, ботинок черного цвета на замке с молниями с двух сторон на сплошной подошве.

Всем, кому что-либо известно, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-638, 793-727, в дежурную часть: 793-023 или 02.