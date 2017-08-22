В Тюменской области расследуют гибель рабочего на Антипинском НПЗ

15:20 22 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Инцидент произошел в минувшую субботу утром, 19 августа, на открытой строительной площадке на территории АО "Антипинский НПЗ". Плотник ООО "Монолитстрой", который закреплял там металлический парапет, в процессе работы упал с высоты около восьми метров. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

Как сообщает региональный СК, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователями устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников организации при ведении работ, изъята необходимая документация организации, допрашиваются свидетели.

Теги: охрана труда , гибель человека , Антипинский НПЗ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017