В Тюменской области расследуют гибель рабочего на Антипинском НПЗ

Инцидент произошел в минувшую субботу утром, 19 августа, на открытой строительной площадке на территории АО "Антипинский НПЗ". Плотник ООО "Монолитстрой", который закреплял там металлический парапет, в процессе работы упал с высоты около восьми метров. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

Как сообщает региональный СК, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователями устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников организации при ведении работ, изъята необходимая документация организации, допрашиваются свидетели.