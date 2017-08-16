В Ялуторовске руководители отделения общества инвалидов похитили 360 тысяч рублей

17:40 16 августа 2017
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pixabay.com

В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу, связанному с махинациями в местном отделении Всероссийского общества инвалидов. Бывшее руководство в лице председателя, ее заместителя и главного бухгалтера признали виновными в мошенничестве при получении выплат. В 2015–2016 годах под видом трудоустройства инвалидов в рамках программы "Доступная среда" они похитили более 360 тысяч рублей из областного бюджета.

Председатель издала распоряжения о создании 26 дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и заключила с центром занятости населения договоры на возмещение затрат. Районной организации перечислили деньги. Как позже выяснили сотрудники ОЭБ, на 14 рабочих мест инвалиды были устроены фиктивно, а за некоторыми из них было установлено и фиктивное наставничество со стороны криминального трио. 

Суд приговорил бухгалтера к трем годам условно, а председателя и ее заместителя к двум годам условно. Им предстоит возместить всю сумму причиненного ущерба, сообщает областная прокуратура.

Теги: Доступная среда , мошенничество , инвалиды
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