В Ялуторовске руководители отделения общества инвалидов похитили 360 тысяч рублей

В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу, связанному с махинациями в местном отделении Всероссийского общества инвалидов. Бывшее руководство в лице председателя, ее заместителя и главного бухгалтера признали виновными в мошенничестве при получении выплат. В 2015–2016 годах под видом трудоустройства инвалидов в рамках программы "Доступная среда" они похитили более 360 тысяч рублей из областного бюджета.

Председатель издала распоряжения о создании 26 дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и заключила с центром занятости населения договоры на возмещение затрат. Районной организации перечислили деньги. Как позже выяснили сотрудники ОЭБ, на 14 рабочих мест инвалиды были устроены фиктивно, а за некоторыми из них было установлено и фиктивное наставничество со стороны криминального трио.

Суд приговорил бухгалтера к трем годам условно, а председателя и ее заместителя к двум годам условно. Им предстоит возместить всю сумму причиненного ущерба, сообщает областная прокуратура.