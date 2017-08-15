В Тюмени осужден заезжий фальшивомонетчик

В Тюмени к восьми годам лишения свободы приговорили 33-летнего жителя Сургута, который приезжал в областной центр, чтобы сбывать фальшивые купюры.

Впервые он сделал это в июне прошлого года. Сургутянин купил у тюменца золотую цепь, которую тот продавал через сайт объявлений, и рассчитался с ним шестью поддельными пятитысячными. Когда тюменец через банкомат попытался внести деньги на счет, банкомат не принял фальшивки.

В декабре мужчина вновь посетил Тюмень и в разных магазинах рассчитался 30 поддельными пятитысячными. Сумма покупок обычно не превышала одной тысячи рублей. В некоторых магазинах были установлены камеры, по записям с них удалось опознать мошенника.

В июне тюменская полиция задержала мужчину в Сургуте. Как уточнили в областной прокуратуре, наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.