В Тюмени осужден заезжий фальшивомонетчик

В Тюмени к восьми годам лишения свободы приговорили 33-летнего жителя Сургута, который приезжал в областной центр, чтобы сбывать фальшивые купюры.
Впервые он сделал это в июне прошлого года. Сургутянин купил у тюменца золотую цепь, которую тот продавал через сайт объявлений, и рассчитался с ним шестью поддельными пятитысячными. Когда тюменец через банкомат попытался внести деньги на счет, банкомат не принял фальшивки.
В декабре мужчина вновь посетил Тюмень и в разных магазинах рассчитался 30 поддельными пятитысячными. Сумма покупок обычно не превышала одной тысячи рублей. В некоторых магазинах были установлены камеры, по записям с них удалось опознать мошенника.
В июне тюменская полиция задержала мужчину в Сургуте. Как уточнили в областной прокуратуре, наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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