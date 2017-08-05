Тюменские следователи возбудили уголовное дело после обращения дольщиков к прокурору области

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров 3 августа провел прием граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

На прием пришли участники строительства четвертой блок-секции жилого дома по улицы Холодильной, 142 в Тюмени - почти десять лет они живут в доме, который ООО "Стройтехторг" до сих пор не ввел в эксплуатацию. Дольщики, в числе прочего, попросили прокурора области взять на личный контроль ход процессуальной проверки УМВД России по г. Тюмени, проводимой в отношении бывшего руководителя данной компании. "Вечером 3 августа следственное управление УМВД России по Тюмени возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокурора области", - сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

В целом на прием к прокурору региона обратились более 20 человек. По всем поступившим обращениям организованы дополнительные проверки. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования.

Фото с сайта прокуратуры Тюменской области.