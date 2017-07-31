На трассе под Тюменью перевернулся внедорожник, водитель погиб

17:45 31 июля 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагедия произошла в субботу вечером на 21-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Там перевернулся автомобиль "УАЗ". Водитель, вероятнее всего, выбрал скорость движения без учета технических особенностей автомобиля, из-за чего потерял над ним контроль.

63-летний мужчина погиб, 48-летняя пассажирка внедорожника получила множественные ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Теги: гибель человека , ДТП
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