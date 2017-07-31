На тобольской канализационно-насосной станции захлебнулся рабочий

Несчастный случай произошел 27 июля на канализационно-насосной станции Тобольска. Там рабочий филиала ПАО "СУЭНКО", спускавшийся к насосному оборудованию, на глубине около семи метров потерял сознание и упал в воду. В результате закрытия дыхательных путей водой мужчина погиб на месте.

Как сообщает региональный СКР, возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия, допрашиваются свидетели инцидента.