В Тюменском районе задержали наркосбытчиков из Новосибирска

12:35 31 мая 2017
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Двух молодых людей, торговавших веществами в Тюменском районе, накануне поймали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

"Это ранее не судимые 1992 и 1994 годов рождения жители Новосибирска. У одного из задержанных изъяли мобильный телефон,  в котором оперуполномоченные обнаружили фотографии и переписку с информацией о тайниках с закладками. При себе у фигурантов нашли более 50 граммов метамфепрамона", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Наркосбытчикам грозит до двадцати лет тюрьмы.

Теги: наркотики
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