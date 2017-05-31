В Тюменском районе задержали наркосбытчиков из Новосибирска

Двух молодых людей, торговавших веществами в Тюменском районе, накануне поймали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

"Это ранее не судимые 1992 и 1994 годов рождения жители Новосибирска. У одного из задержанных изъяли мобильный телефон, в котором оперуполномоченные обнаружили фотографии и переписку с информацией о тайниках с закладками. При себе у фигурантов нашли более 50 граммов метамфепрамона", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Наркосбытчикам грозит до двадцати лет тюрьмы.