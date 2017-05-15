Нетрезвый тюменец пострадал, сорвавшись с дерева

За прошедшие выходные помощь скорой понадобилась 1328 жителям Тюмени и Тюменского района. Один из выездов медики совершили к пьяному тюменцу, навернувшемуся с трехметровой высоты.

Несчастный случай произошел в воскресенье днем. О том, что за оградой частного дома мужчина упал с дерева и потерял сознание, сообщил в скорую прохожий. Как оказалось, 37-летний тюменец был в состоянии алкогольного опьянения.

"Падение не прошло бесследно: у пациента медики обнаружили видимые повреждения – рвано-ушибленную рану на голове и перелом пальца на левой руке. Также они предположили закрытую травму брюшной полости. Пострадавшего доставили в Областную больницу №2", — рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.