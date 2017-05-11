В Тюменской области в связи со вспышкой инфекции закрыли одну из сельских школ, а СКР организовал проверку

В Тюменской областной инфекционной больнице на обследовании находится более двадцати детей из села Тюнево Нижнетавдинского района. В стационар они доставлены с подозрением на вирусный менингит. Об этом вчера сообщили несколько региональных СМИ.

По данным Роспотребнадзора, на 10 мая зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 11 случаев лабораторно подтвержденных, 13 случаев с подозрением на энтеровирусную инфекцию. Состояние детей удовлетворительное. Два ребенка выписаны с выздоровлением.

Энтеровирусная инфекция может быть причиной вирусного менингита.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении средней школы, детсада в селе Тюнево и ООО "Радуга+" - организатора питания.

С целью разобщения детей и стабилизации эпидситуации деятельность образовательных учреждений приостановлена. За всеми, кто находился в контакте с больными, организовано ежедневное медицинское наблюдение.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области проведены вирусологические и микробиологические исследования воды из централизованной системы водоснабжения образовательных учреждений. Вода отвечает нормативным требованиям. Отобраны пробы биологического материала от персонала и работников пищеблока, пробы пищевых продуктов, которые на данный момент находятся в работе. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете:

"10 мая 2017 года в ряде региональных СМИ опубликована информация о госпитализации более 20 школьников и воспитанников детского сада села Тюнево Нижнетавдинского района Тюменской области с подозрением на вирусный менингит. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В ходе доследственной проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, кроме того будет дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту", - сообщается на сайте ведомства.