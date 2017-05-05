В Тюменской области пытаются опознать покушавшегося на тяжкое преступление мужчину

В Заводоуковском межрайонном следственном отделе устанавливают личность мужчины, подозреваемого в попытке совершения тяжкого преступления в Заводоуковском районе.

По показаниям был составлен его фоторобот.

СУ СК по Тюменской области просит всех, кому что-либо известно об этом человеке, сообщить об этом по телефону 8(904)491-43-25. Конфиденциальность гарантируется.