В Тюменской области пытаются опознать покушавшегося на тяжкое преступление мужчину

В Заводоуковском межрайонном следственном отделе устанавливают личность мужчины, подозреваемого в попытке совершения тяжкого преступления в Заводоуковском районе.
По показаниям был составлен его фоторобот.
СУ СК по Тюменской области просит всех, кому что-либо известно об этом человеке, сообщить об этом по телефону 8(904)491-43-25. Конфиденциальность гарантируется.
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