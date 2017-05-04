Тюменский браконьер сам вывел полицию к своему дому

В Исетском районе за незаконную охоту перед судом предстанет 52-летний житель местного села.

В январе в запрещенные для охоты сроки мужчина подстрелил в лесу лося. Тушу он подцепил к снегоходу и таким способом проволочил ее до дома. Следы крови и волочения обнаружил односельчанин мужчины, о них он сообщил в районное общество охотников. Информацию передали в полицию и местный отдел Госохотуправления.

По следам они вышли прямо к дому браконьера, где обнаружили свежее мясо лося и ружье, из которого его убили. Ущерб природе оценили в 120 тысяч рублей. За нелегальную охоту мужчине грозит крупный штраф либо обязательные или исправительные работы.